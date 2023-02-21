سيمون عضو لجنة تحكيم فى مسابقة "الصوت الذهبى" ببيت الغناء العربى

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القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سيمون كعضو بلجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبى" ببيت الغناء العربى، وينظم المسابقة صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هانى أبو الحسن رئيس القطاع، وتضم اللجنة أيضا: د.مصطفى محمد ، د.مدحت عبد السميع، الدكتور المطرب أحمد ابراهيم والدكتور علاء فتحي، والمايسترو هاني شنوده ، والشاعر عوض بدوي.

"اتغير علشاني" كانت آخر أغنيات الفنانة سيمون، وتأتى الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان"، والأغنية إخراج رومانى سعد، ولحن أن الفريد، وتوزيع ومكساج شادى فكرى، وكلمات رومانى سعد.

وجدير بالذكر أن الفنانة سيمون من الفنانات الشاملات، حيث إنها تمتلك عدة مواهب ما بين الغناء والتمثيل والاستعراض، وشاركت كبار النجوم في أعمالهم، وكانت قد بدأت مشوارها الغنائي عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية،لتأتيها الفرصة كممثلة بالمشاركة في فيلم (يوم حلو ويوم مر) عام 1988، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (آيس كريم في جليم، زيزينيا)، وفي المسرح شكلت ثنائياً مع الفنان محمد صبحي من خلال مسرحيات (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة)، بينما على صعيد الغناء قدمت الكثير من الأغاني الناجحة التي حققت انتشار ورواج في عصر لم يكن فيه " التريندات " ومن أشهر أغنياتها (مش نظرة وابتسامة ، تاكسي، خاف مني) ، وغابت عن الفن وخاصة الغناء لعدة سنوات لكنها عادت بقوة كممثلة بدور البطولة في رمضان 2015 في مسلسل (بين السرايات) وقدمت شخصية (صباح) ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد، وقدمت بعدها عدة تجارب في الدراما التليفزيونية.



مسابقة الصوت الذهبي (4)



مسابقة الصوت الذهبي (1)



مسابقة الصوت الذهبي (2)