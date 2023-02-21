شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "العنكبوت" فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا 3 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم العنكبوت للنجم أحمد السقا فى السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا بدءا من يوم 3 مارس المقبل، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية فى موسم عيد الفطر الماضى 2022 وتحقيقه نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار اكشن مثير.

وفى سياق آخر تعاقد أحمد السقا على فيلم جديد بعنوان "تلج أحمر" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبرى، ومن المقرر أن يبدأ السقا تصوير أول مشاهده فى الفيلم أول مارس المقبل فى روسيا، حيث يعمل السقا حالياً على التحضيرات الأخيرة للفيلم قبل السفر إلى موسكو لتصوير أول المشاهد.

وينتظر أحمد السقا عرض فيلم "السرب"، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وعرض أحمد السقا مسرحية "سيدتى الجميلة" على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة المقبلة محققه نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث يعيد أحمد السقا تقديم المسرحية بعد بعد 53 سنة من عرض عام 1969 للنجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التى قدمتها شويكار.