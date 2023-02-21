بعد فيديو خروجه راكضا من فندق إقامته بالرياض .. أحدث ظهور لمحمد رمضان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:45 مساءً - حرص الفنان محمد رمضان على طمأنة جمهوره ومحبيه بعد تداول مقطع فيديو أثناء تلقيه إنذارا بإخلاء الفندق الذي يقيم به في مدينة الرياض على الفور .

قال محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “انستجرام”: “حبايبي بطمنكم ده مجرد اختبار بيتعمل للطوارئ كل فترة، بيتطمنوا إن النزلاء بيعرفوا يستخدموا سلم الطوارئ .. وبشكرهم على اهتمامهم وحسن استقبالهم” .

ثم استعرض محمد رمضان مقطع من أغنيته الجديدة “افتكروني مجنون” الذي يستعد لطرحها قريبا، ويشاركه في غنائها مغني برازيلي .

وكان قد ظهر الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو على حسابه بموقع “انستجرام” شاركه منذ وقت قصير وهو يتواجد بغرفته بأحد الفنادق ويستمع إلى رسالة إنذار عبر الإذاعة الداخلية، والتي تطالب بإخلاء الفندق والتوجه لأقرب مخرج عن طريق سلالم الطوارئ وعدم استخدام المصاعد .

وظهر محمد رمضان وهو يسجل لحظات ركضه وهو يرتدي جوربا ويسرع لارتداء حذائه للخروج حسب تعليمات السلامة التي سمعها .. وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: “ربنا يستر .. الجري نص الجدعنة” .