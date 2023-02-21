أنباء عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بعد هذا الأمر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:45 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أنباءا حول انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل .

وذلك بعد أن قام كلا من الثنائي بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على موقع “انستجرام”، كما قامت بسمة بوسيل بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها تامر حسني .

ولم يعلق أيا منهما بعد على تلك الأنباء، فيما نشرت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري مجموعة من الرسائل التي تلقتها من متابعيها وتتضمن أدعية ودعما ومساندة لها .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة انفصال بسمة بوسيل عن زوجها، والتي طالما ترددت أخبار انفصالهما بين الحين والآخر .