أنباء عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بعد هذا الأمر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:45 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أنباءا حول انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل .
وذلك بعد أن قام كلا من الثنائي بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على موقع “انستجرام”، كما قامت بسمة بوسيل بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها تامر حسني .
ولم يعلق أيا منهما بعد على تلك الأنباء، فيما نشرت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري مجموعة من الرسائل التي تلقتها من متابعيها وتتضمن أدعية ودعما ومساندة لها .
وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة انفصال بسمة بوسيل عن زوجها، والتي طالما ترددت أخبار انفصالهما بين الحين والآخر .
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