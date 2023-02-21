شيري عادل تكشف موعد حفل زفافها على طارق صبري

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:45 مساءً - كشفت الفنانة شيري عادل عن تخطيطها وزوجها الفنان طارق صبري لإقامة حفل زفافهما بعد احتفالهما بعقد قرآنهما منذ فترة .

أشارت شيري عادل في لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي” إلى إنه من المقرر إقامة حفل زفافها على طارق صبري خلال الصيف المقبل .

وتابعت متحدثة عن زوجها: “طارق فيه كل حاجة كويسة، طيب بني آدم اللي زيه قليلين أوي بصراحة” .

يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل بشهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

وسبق وأن تحدثت شيري عادل عن تفاصيل زواجها من طارق صبري في مقابلة لبرنامج “the insider بالعربي” مشيرة إلى أت ارتباطهما جاء بعد علاقة صداقة استمرت بينهما لمدة 6 سنوات .

وعلقت على ذلك قائلة: “احنا نعرف بعض من 6 سنين من بنات سوبر مان، صحاب جدا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق احكيها دلوقتي” .

وبسؤالها عن وقت حدوث شرارة الحب بينهما، أجابت شيري: “مقدرش اقولك على ميعاد معين، هو الموضوع فجأة كده حصل” .