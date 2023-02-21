بعد أن وضعته في ورطة وانسحبت من فيلمه الجديد.. تامر حسني يوجه رسالة مفاجئة لـ مي عمر أمام الجمهور!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:45 مساءً - أعلنت الفنانة مي عمر اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم “تاج” بسبب تغيير مواعيد التصوير موضحة أتفاقها مع تامر حسني على مشاركته في فيلم آخر.

رسالة تامر حسني لـ مي عمر

من جهته، وجه الفنانة تامر حسني رسالة إلى الفنانة مي عمر بعد اعتذارها عن عدم المشاركة في “فيلم تاج” أحدث أفلامه.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على “إنستجرام” نشر تامر حسني صورته مع زميلته مي عمر وكتب: هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة.

رسالة تامر حسني لـ مي عمر

لترد مي عمر على “تامر” في ستوري أخرى قائلة: “حبيبي يا تيمو إن شاء الله نعمل اللي جاي ويكون أحلى فيلم.

رد مي عمر على تامر حسني



فيلم «تاج»

وكانت الفنانة هنا الزاهد، انسحبت أيضا من بطولة الفيلم، وعلقت على هذا الأمر، قائلة: تامر حسني صاحبي جدا وحصل ظروف مكنتش هعرف أصور معاهم عشان الوقت، وهما كانوا هيصوروا الأسبوع اللي جاي، أنا كنت محتاجة وقت كتير عشان أقدر أصور معاهم، فمش هعرف وعشان كدا اعتذرت

تامر حسني ومي عمر خلال التوقيع على عقد الفيلم قبل اعتذارها



وتدور أحداث “فيلم تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

و فيلم “تاج” هي التجربة الثانية التي تجمع بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم “مش أنا”، الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، شيرين، حجاج عبد العظيم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا.

شارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية “فيلم بحبك“، والذى شهد أول تجارب تامر حسني الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

حفل تامر حسني بالإمارات

من ناحية أخرى، أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً في أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان “دار الزين”.

،وأعرب الفنان تامر حسني خلال استضافته ببرنامج the insider عن سعادته بنجاح حفله في الإمارات الذي رفع شعار كامل العدد. وقال تامر حسني خلال البرنامج: «جمهور الإمارات عظيم، وتشرفت أني معاهم وكان أول حفل ليا في العين بالإمارات، وكان موفق الحمد لله وما شاء الله الجمهور حافظ كل الأغاني».

ويواصل الفنان دعمه للمواهب الشابة، خلال حفلاته، حيث وعد الفنان تامر حسني خلال حفله بالإمارات، إحدى الحضور، بأن تشاركه الغناء في حفل مقبل، بعد أن منع منظمي الحفل صعودها للمسرح لعدم وجود تصريح لها.

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