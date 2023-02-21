«بطمن عليك» لعمرو دياب الأعلى استماعاً في الوطن العربي

تصدرت أغنية «بطمن عليك» للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الاغنيات الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي.وتصدرت الأغنية قوائم الاعلى استماعا في مصر، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، الاردن، الكويت، سلطنة عمان، العراق. أغنية بطمن عليك كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته «بطمن عليك» بالتزامن مع عيد الحب، وذلك عبر إحدى خدمات المحمول.

كلمات أغنية «بطمن عليك» لعمرو دياب

ويقول مطلع الأغنية :

أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك غير بس إنك ترد

إنت كويس بجد؟ مش ناقصك أي حاجة؟ مش ناقصك أي حد؟

يابعيد عن عيني ياعيني بعيد م القلب أنا بسلم منا معزز سلام الإيد

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