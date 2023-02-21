نانسي عجرم تكشف لحظات عاشتها وبناتها بسبب الزلزال

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ،كواليس اللحظات التي عاشتها هي وبناتها، أثناء الزلزال الذي حدث أمس الاثنين في لبنان وسوريا وأيضا السعودية .وتحدثت نانسي عجرم خلال لقائها ببرنامج «أغانى أغانى» عن اللحظات الأليمة التي عاشتها هي وبناتها أثناء الزلزال قائلة :«إنهم تركوا غرفتهم مسرعين إلى غرفة والديهم واهتزت الغرفة وشعروا بها».



وفي سياق أخر كان كشف متعهد الحفلات والمنتج يوسف حرب، عدم إلغاء وتأجيل جولة الفنانة نانسي عجرم بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الأثنين الماضي مؤكدًا بأنها ستتبرع بجزء كبير من عائدات الجولة لدعم ومساعدة المتضررين وأيضا سيتم إقامة مزاد علني في كل حفل ستتحول أرباحه أيضا للمساعدات الإنسانية.

ويذكر أن الفنانة نانسي عجرم قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة «بدي حدا يحبو» بمناسبة عيد الحب ،عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب» ،وسبق أن طرحت نانسي عجرم مؤخرًا اغنية ،«حبك سفاح» التي اثارت إعجاب الكثيرين من الجمهور وانتشارها سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وحققت أغنية «حبك سفاح» أكثر من 33 مليون مشاهدة خلال 4 شهور منذ طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

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