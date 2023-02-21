وائل كفوري يتَحدَى العالم ويتزوّج أول حب في حياته بعد فراق 19 سنة

أغنية «بتحدى العالم كله» للفنان صابر الرباعي مازالت بعد كل هذه السنوات من طرحها هي الـ«Masterpiece» لكل العلاقات صعبة الاكتمال، والفنان وائل كفوري نفذ الأغنية بحذافيرها، وقرّر الزواج من السيدة المغربية ماجدة أليموس، والتي يعود لها مرة أخرى بعد 19 سنة من الغياب.

السيدة ماجدة أليموس هي الحب الأول في حياة وائل كفوري، أو بلغة العصر هي أول «إكس» في حياته، وتداولت الصحف الأجنبية الخبر، ثم أكدت أخبارًا من قبرص تؤكد أن الحفل سيكون هناك، وتحديدًا في الـ23 من فبراير الجاري.

وائل كفوري يحتفل بزفافه على فتاة من غير ديانته في قبرص

تلك الزيجة تأجلت لمدة 19 سنة في حياة وائل كفوري، بسبب اختلاف ديانة الثنائي بجانب رفض أهل السيدة، ولكنهما قرّرا التصالح مع الأمر كي يتشاركا حياتهما، وسيقتصر الحضور في الحفل على الشهود فقط، حيث دام رفض أهل العروس للزيجة رغم كل هذه السنوات.



ابتعد وائل كفوري عن حبه الأول لمدة طويلة وصلت إلى 19 عامًا، بسبب زواجه من أنجيلا جورج بشارة، والذي أعلن انفصاله عنها مؤخرًا، وأشارت تقارير صحفية لبنانية، إلى أن ماجدة وهي العروس الجديدة، رافقت كفوري في حفلته بأبوظبي، ووصلت مؤخرًا للفيلا الخاصة به، لإتمام استعدادات الزفاف وإهدائه لها سيارة فخمة هدية زواج.

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