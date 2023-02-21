شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تعلن وفاة جدة ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إلهام شاهين وفاة جدة الفنانة الشابة إلهام صفى الدين، ابنة شقيقتها، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلا: "تعازينا القلبية للفنانة إلهام صفى الدين فى وفاة جدتها السيده نظمية، والدة الأخ العزيز السيد عدنان صفى الدين".

وتابعت: "قلبى معكم، ودعائى لكم بالصبر على ألم الفراق البقاء لله، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يارب ونتذكرها دائما بكل الخير".



إلهام شاهين

يذكر أن إلهام صفى الدين شاركت مؤخرا فى فيلم "صاحبتى" الفائز بأفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وقالت خلال حلولها ضيفة هي وفريق العمل على برنامج "التاسعة" إن المخرجة كوثر يونس مخرجة العمل هي من كتب الفيلم، موضحة أن قصة الفيلم تتحدث عن المرأة والرجل وصفات الرجل والمرأة وهل يمكن تغير الأدوار بين المرأة والرجل.

وأضافت إلهام صفى الدين، خلال البرنامج أن قصة الفيلم فكرة افتراضية لو غيرنا الأدوار التي فرضها المجتمع على الرجل والمرأة، حيث تعودنا أن الرجل هو المسئول والذى لا يمكن أن نجده يبكى، بينما المرأة هي التي لا تتحرك بدون إذن أهلها، متابعة: أشعر أن والدتى هي أقرب شخصية لى في الدنيا.