شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن تكريم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، فى حفل افتتاح الدورة السابعة التى ستعقد فى الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.

وقال الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، مدير المهرجان، إن كوكا إسكريبانو تمتلك سجلا سينمائيا حافلا بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس فى فيلم "أمطار الصيف" عام 2006، مشددا على حرص المهرجان منذ نشأته على تكريم نجمات وصانعات السينما من مختلف أنحاء العالم.



النجمة الآسبانية كوكا إسكريبانو

ولدت كوكا إسكريبانو عام 1973 في مدريد، وإشتهرت بأفلام مثل "poniente" عام 2002، و"أطلس الجغرافيا البشرية" عام 2007، و"بدون صدور لا توجد جنة" عام 2008، وفازت إسكريبانو بالعديد من الجوائز خلال مسيرتها السينمائية، منها جائزتي ASECAN لأفضل أداء نسائي عن دورها في أفلام "السخفاء و الأغبياء" عام 2014، و "Poniente" عام 2002، كما تم ترشيحها للجائزة عن دورها في فيلم "العودة إلى حنسالا" عام 2008، وفي عام 2015 حصلت على جائزة Bronze Remi لأفضل ممثلة درامية في WorldFest Houston عن دورها في فيلم "الملائكة المكسورة" بالمشاركة مع العديد من زملائها، كما تم ترشيح إسكريبانو مرتين لجوائز دائرة كُتاب السينما المرموقة في إسبانيا، مرة كأفضل فنان جديد عام 2002 ومرة أخرى كأفضل ممثلة مساعدة عام 2006.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج تقديرا لعطائها السينمائي، والمخرجة التونسية سلمى بكار عن مسيرتها السينمائية، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وفالكون جروب، وشركة مصر للطيران، وشركة رد ستار للإنتاج السينمائي، وشركة نيوبيكتشر للإنتاج الفني، ودي جي فايبز، واستديوهات فايبريشن.