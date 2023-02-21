شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يلتقى جمهوره فى حفل غنائى يوم 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان على الحجار حفلاً غنائيًا، يوم الخميس الموافق 9 مارس المقبل، على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، ويقدم الحجار فى الحفل باقة مميزة من أغانيه التى يعشقها الجمهور منه مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين".

يذكر أنه آخر حفلات الفنان على الحجار كانت بساقية الصاوى آخر يناير الماضى، الذى أحيا فيها ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار، والتى كانت الصاوى بالزمالك تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار" وشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد.

يذكر أن الفنان على الحجار أرجع سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات لسببين، الأول هو الاختيار، موضحًا أن جودة العمل أهم شيء لديه وهو ليس متسرع على الغناء كون "أهم حاجة عندى الاختيار"، وتابع: "وفيه سبب تانى.. مفيش مطرب بيقول أنا هروح أغنى في المسلسل ده.. مفيش حاجة اسمها كدا ولا بتحصل.. اللى بيحصل أن المخرج أو المنتج هما اللى بيختاروا مين اللى يغنى".

وأضاف "الحجار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجيل الجديد من المنتجين والمخرجين لديهم اختياراتهم الخاصة، وهذا حقهم أن يميلوا إلى أبناء جيلهم، مشيراً إلى أن لديه رصيد هائل من الأغانى يكفيه حتى الموت، وتابع: "بينى وبين الموسيقار عمار الشريعى أكثر من 800 أغنية وده مكفينى لحد ما أموت".

وأكد الحجار أن لديه تترات 120 مسلسلا من الأغانى، بالإضافة أن بينهم مسلسلات كان بها أغانى في الداخل، وتابع: "مثل مسلسل جزيرة غمام فبعد أن انهينا تتر المسلسل يوجد هناك أغانى داخل المسلسل سيتم تسجيلها تباعاً".

وأشار "الحجار"، إلى أنه عرضت عليه أعمال خلال السنوات السبع الماضية، لكنها لم تحظى بإعجابه، وتابع: "عرضت عليا تترات بس لا على مستوى الكتابة أو الحوار".