دراما رمضان 2023| نيللي كريم تُجسد أخطر قضايا الصعيد في "عملة نادرة"

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة نيللي كريم، في طرح القضايا الاجتماعية الشائكة في دراما رمضانية جديدة لعام 2023، من خلال مسلسل عملة نادرة.

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نيللي كريم تحاول الحصول على ميراثها في رمضان 2023

تأخذ القضية في "عملة نادرة" طابع صعيدي، إذ تواجه نيللي كريم أزمة كبرى مع أسرتها بسبب حرمانها من الميراث، وتتصدى لمحاولاتهم المستميتة على الاستيلاء على نصيبها الشرعي.

أبطال مسلسل عملة نادرة:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب نيللي كريم فريدة سيف النصر، أحمد بدير، كمال أبو رية، من ومن تأليف

نيللي كريم في دراما رمضان 2022

مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

كانت قد شاركت نيللي كريم في الدراما الرمضانية الماضية 2022، من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، الذي أحدث حالة جدلية حول تناوله لقضية الطلاق وتوابعه ومشاكله، وشاركها البطولة "شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبدالغني، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.