دراما رمضان 2023|ثنائية مشوّقة بين محمد فراج وباسم سمرة في "بطن الحوت"

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث غامضة ومتلاحقة سيشهدها المسلسل الرمضاني"بطن الحوت"، بين بطليه محمد فراج وباسم سمرة، مع كوكبة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضًا..دراما رمضان 2023| دنيا سمير غانم تنضم للسباق بـ 15 حلقة فقط

تدور أحداث المسلسل حول أحداث إجتماعية مشوقة وتخبطات بين الخير والشر والدين والإرهاب، والاختبارات الإجتماعية التي تضع الإنسان أما نفسه ويختار بين المسار الصحيح أو الخاطىء.

أبطال مسلسل بطن الحوت

يشارك في بطولة المسلسل أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، يوسف عثمان، بسمة، حسن أبو الروس، تامر حبيب،

حسام الحسيني، آية عبد الرازق، وهاجر السراج وتأليف وإخراج أحمد فوزي.

كانت أحدث المشاركات الدرامية لـ فراج، من خلال مسلسل غرفة 207، مع ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، يوسف عثمان ومريم الخشت، وأحداث المسلسل مقتبسة من رواية سر غرفة 207 للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، وأخرجه محمد بكير.