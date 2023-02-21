دراما رمضان 2023| دنيا سمير غانم تنضم للسباق بـ 15 حلقة فقط

ياسر رشاد - القاهرة - تعود الفنانة دنيا سمير غانم لجمهورها في السباق الدرامي الرمضاني 2023، بعد غياب دام لـ 3 سنوات، إذ كان آخر أعمالها في 2020 من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3".

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تشارك دنيا سمير غانم بمسلسل "جت سليمة"، التي استقرت عليه الشركة المنتجة للمسلسل بدلًا من "كل الفصول"، ويتكون من 15 حلقة فقط

تدور أحداث مسلسل "جت سليمة" في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة محمد سلام، سامي مغاوري، محمد ثروت، مايان السيد، ومن تأليف كريم يوسف، وسامح جمال، إخراج إسلام خيري.

كان مسلسل "بدل الحدوتة 3 "، من بطولة هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبدالعزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

كانت أحدث الأنشطة الفنية لدنيا سمير غانم من خلال مسرحية "آنستونا"، من بطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.