إيهاب توفيق في ضيافة غنائية خاصة مع أنغام (الخميس والجمعة)

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الفنانة أنغام الفنان إيهاب توفيق، في حلقة جديدة من برنامجها النائي الذي يحمل إسمها المُذاع على قناة DMC.

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ومن المقرر أن تذاع الحلقة على مدار يومي الخميس والجمعة المقلبين، تضم ثنائيات غنائية جديدة بينهما.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "خليني شوية معاك"، والتي سجلت أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال أسبوع من طرحها عبر يوتيوب.

من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد

عز، وتقول كلماتها"

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك".