حفلات الرياض| 7 نجوم خليجية في 48 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل السعودية حفلاتها الغنائية المميزة، والتي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي، ضمن موسم فعاليات تقويم الرياض.

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نجوم الأغنية الخليجية في حفلات الرياض

تستقبل العاصمة الرياض خلال 48 ساعة 7 أصوات طربية خليجية، بداية من يوم الخميس الموافق 23 فبراير، ويضم الحفل النجوم الآتية "عبادي الجوهر، طلال سلامة، علي عبد الكريم، عبد الله رشاد"

وفي اليوم التالي الموافق 24 فبراير، يتواجد في الحفل"خالد عبد الرحمن، جابر الكاسر، علي عبد الستار"

فعاليات تقويم الرياض 2023

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم

الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع

ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.