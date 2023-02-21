صور نادرة لغادة عبد الرازق في سن المراهقة وفي يوم زفافها الأول.. ستنصدم عندما تراها..! كانت مختلفه كليًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 03:52 مساءً - تداول مؤخرا عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام صورًا نادرة جدا للفنانة غادة عبد الرازق وهي في سن المراهقة وكذلك صورة في يوم زفافها الأول على والد أبنتها الوحيدة عادل القزاز،

تم تداول الصور ونشرها بشكل كبير من قبل محبيها ومعجبيها ونالت رقم قياسي من الأعجابات والتعليقات على موقع الفيس بوك.

غادة عبد الرازق

يُذكر أن غادة عبدالرازق من مواليد عام 1970 بمحافظة الجيزة. حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي. بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ثم انتقلت للتمثيل في أفلام ومسلسلات بأدوار ثانية، وبدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، ثم توالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة.

غادة عبد الرازق في سن المراهقة

المرة الأولى.. زواج وإنجاب

تزوجت عبدالرازق المرة الأولى، وهي في عُمر المراهقة، حسبما صرحت من قبل مع الإعلامي “نيشان”، حيث دخلت قفص الزوجية، وهي في الـ17 من عمرها من رجل الأعمال السعودي عادل قزاز، التي أنجبت منه ابنتها الوحيدة “روتانا”، إلا أنهما انفصلا بعد عدة سنوات قليلة.

غادة عبد الرازق في أول زفاف لها بعمر ال17

وأضافت غادة خلال استضافتها في برنامج “عايشة شو” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية عائشة عثمان، خلال العام الماضي، أنَّها لم تندم سوى على زوج واحد من أزواجها وهو والد “روتانا” ابنتها، لأنه شخص محترم جدا، موضحة أن علاقتها به الآن جيّدة جدا.

عودة غادة عبد الرازق لهيثم زنيتا

من ناحية أخرى، أكد مصدر مقرب من النجمة غادة عبدالرازق، ومدير التصوير هيثم زنيتا عودتهما مرة أخرى، بعد الأزمة التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى انفصالهما؛ كما ظهر الثنائي معًا في حفل عيد ميلاد حفيدة غادة عبد الرازق التي كانت قبل عدة أيام.

وقال المصدر في تصريحات صحفية لإحدى الصحف: «لم يكن هناك انفصال بين الثنائي، كان مجرد خلاف في وجهات النظر بينهما وبعد فترة الانفصال تمت العودة، ولم يكن هناك طلاق بل خلاف وزال بعد عدة أيام».

يذكر أن النجمة غادة عبدالرازق أكدت في تصريحات لبرنامج «et بالعربي» انفصالها عن زوجها الأخير مدير التصوير هيثم زنيتا دون الإفصاح عن أي أسباب لذلك الانفصال.

غادة عبدالرازق تقتحم عالم المنصات الرقمية

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة، بعرض مسلسلها الجديد داخل عالم المنصات من خلال حكاية «تحت الحزام»؛ وهي من ضمن حكايات «مسلسل حدث بالفعل»؛ والذي من المقرر عرضه الفترة المقبلة.

يشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية ، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» من بطولة غادة عبد الرازق، ومن إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، وتأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

غادة خارج موسم رمضان 2023

وكان المخرج هشام الرشيدي، كشف مؤخرا سبب خروج مسلسل “تلت التلاتة” لـ غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني 2023، وتأجيله لشهر رمضان 2024 حتى يتم تنفيذه بشكل متميز.

المسلسل من تأليف هبة الحسيني ويشارك في بطولته نجلاء بدر ومصطفى درويش وإخراج هشام الرشيدي.

يذكر أن، آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “لحم غزال” بطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وعدد من الفنانين.

فيلم جوازة بالعافية

وفي السينما، بدأ النجمان غادة عبد الرازق وأحمد آدم تصوير فيلمهما الجديد بعنوان “جوازة بالعافية“، من إخراج شريف إسماعيل، وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

تجسد غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم “جوازة بالعافية” بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم “حرب كرموز” مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ”بويكا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

كما غادة عبد الرازق تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف “حفلة 9” الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.

أما أحمد آدم فكان آخر ظهور له في السينما خلال “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

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