بعدما شبهها بأحد أعضاء جسمه.. رد غير متوقع من دنيا بطمة على طليقها محمد الترك!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - رغم الضجة التي أحدثها على السوشيال ميديا بسخريته من شكل وجهها بعد التجميل، حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تجاهل ما نشره طليقها المنتج البحريني محمد الترك وعدم الردّ بشكل مباشر على طريقته الجارحة في انتقاد شكل ذقنها بعد العملية.

رد دنيا بطمة بعد التنمّر عليها

واكتفت الفنانة المغربية بنشر صورة تعبيرية عبر خاصية “الستوريز” كُتب فيها: “وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء فلن يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. للتذكير فقط هناك الله”. ورأى الكثير من محبيها هذا الكلام ردّاً غير مباشر على الترك.

ولم تتأثر دنيا بتشبيه الترك لوجهها بالكوع ولا بطريقته الساخرة في رسم وجه على قدم وتشبيهه بوجهها بعد عملية الذقن التي خضعت لها وغيّرت من ملامح وجهها بالكامل، فنشرت مجموعة صور استعرضت خلالها أناقتها بفستان قصير وبكم واحد باللون الأخضر ونسّقته بطريقة ناعمة مع بعض المجوهرات المناسبة.

محمد الترك يسخر من تجميل دنيا بطمة

وبعد ظهورها بشكل مختلف بسبب تجميل جديد في وجهها والانتقادات التي طاولتها لأنها غيّرت ملامحها بالكامل، استغلّ المنتج البحريني محمد الترك الأمر وسخر بطريقة غير مباشرة من ملامح طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة الغريبة وبدون ذكر اسمها.

وحرص الترك على استغلال الأمر بطريقة سيئة، رآها الكثير من متابعيه على تطبيق “سناب شات” أنها مهينة لأم ابنتيه، خاصة أنه شبّه ملامح طليقته الجديدة بالكوع .

ونشر الترك عبر حسابه في “إنستجرام” صورة لكوع يد ورسم عليها بالقلم عينين وأنفاً وفكّاً مسنّناً، ليبدو أن الكوع يشبه ذقن بطمة، في محاولة منه للسخرية من الشكل الذي أصبحت عليه.

وعلّق محمد الترك على الصورة بعنوان: “كوع بيتميلح”، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “يخرب بيت المصمم، لبيه السعودية وأهل الرياض بلضبط خلاص تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية”، وأضاف وجوهاً ضاحكة وساخرة.

وجاء هذا التعليق الجارح بعد الضجة التي أحدثتها دنيا بطمة من خلال مجموعة صور ظهرت فيها بشكل مختلف تماماً بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة للحصول على ذقن مدبّب للغاية لم يتناسب مع قسمات وجهها، فتغيرت ملامحها بالكامل، وهو ما عرّضها للانتقادات الساخرة.

وحرصت دنيا بطمة على إظهار وجهها بمكياج قوي يُبرز التغيّر الكبير الذي حدث لملامحها بعد عملية التجميل، ونالت الصور إعجاب محبيها الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أثنى على التعديلات التي خضعت لها ووصفها بالجميلة، ومَن انتقد مبالغتها في التجميل والتي جعلتها امرأة أخرى بملامح مختلفة تماماً.

دنيا بطمة تكشف تعرضها للعنف والخيانة

يأتي هذا بعد أن تصدرت الفنانة دنيا بطمة تريند جوجل مؤخرًا بعد خروجها بمقطع فيديو تكشف فيه تعرضها إلى الخيانة والعنف على يد زوجها السابق محمد الترك، والذى قرر أن يعود إلى أولاده من منى السابر.

وانهارت دنيا بطمة من البكاء أثناء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذى كشفت فيه كثيرا من التفاصيل الخاصة مع زوجها السابق محمد الترك، والذى ظل يطاردها فى العديد من الأماكن خلال الفترة الماضية.

وكشفت دنيا بطمة خلال الفيديو عن تعرضها إلى العنف بقوة على يد زوجها السابق محمد الترك، كما كشفت عن تعرضها للخيانة من جانبه.

وأوضحت دنيا بطمة أن زوجها محمد الترك تعمد الكذب وتضليل الحقائق من خلال الصحافة والإعلام للتكتم على فضيحة الخيانة وجريمة السرقة، ملوحة بأن لديها دليلا على الخيانة.

ورغم الاتهامات التى وجهتها دنيا بطمة ضد زوجها السابق محمد الترك، إلا أن المحكمة المغربية قررت براءته من جميع التهم التى وجهتها له دنيا بطمة.

الفتاة ترد على دنيا بطمة

وقد تسبب هذا الأمر فى خروج الفتاة التى وجهت لها اتهاما بالخيانة مع محمد الترك. للرد من خلال لايف عبر إنستجرام.

وقالت وصال فى فيديو لها: “هذا أول تصريح ليا من بعد هاد القضية مع محمد ترك، فمن بعد ما تهجموا عليا الصحافة وصوروني فما بقى عندي سبب إني أسكت ولا عندي سبب أصلا إني اتخبا”..

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