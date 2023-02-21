بعد حملة “غير مرحب بك في مصر” .. إلغاء حفل كيفين هارت قبل موعده بساعات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - أعلنت شركة “R Productions” المنظمة لحفل الفنان الكوميدي الأمريكي كيفين هارت في مصر، والذي كان من المقرر إقامته اليوم 21 فبراير في ستاد القاهرة الدولي .

نشرت الشركة بيانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أشارت من خلاله إلى أن إلغاء حفل كيفين هارت في مصر يرجع إلى أسباب لوجستية محلية .

فجاء في البيان: “بسبب مشاكل لوجستية محلية، إلغاء حدث كيفين هارت المقرر عقده في 21 فبراير في القاهرة .. نطلب منكم صبرًا ونحن نعمل مع فريق TicketsMarché للتأكد من تلبية جميع المبالغ المستردة في أقصر وقت ممكن” .

وكان قد شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد النجم الكوميدي في الأيام الماضية تحمل اسم “كيفين هارت غير مرحب بك في مصر”، وطالبوا بإلغاء حفل الستاند أب كوميدي الخاص به، والذي يعد الأول له في مصر .

ويرجع سبب تدشين هذه الحملة ضد كيفن هارت إلى دعمه لأفكار حركة “الأفرو سنتريك” أو “المركزية السوداء”، والتي تدعي أن الحضارة الفرعونية ملكا وتنسب إلى الأفارقة السود وأن المصريين عرب غزاة .