زواج منة فضالي من ممثل شهير حديث مواقع التواصل.. الفنانة تنشر أول صورة بفستان الزفاف! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - تساؤلات عديدة انطلقت بعد انتشار صور بفستان الزفاف للنجمة الشابة منة فضالي والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، ولم يعرف ما إذا كان ظهورها بالفستان الذى لفت الأنظار مرتبط بعمل فني أم بمشروع ارتباط لم تعلن عنه بعد خصوصًا أن هناك شائعات ارتباط عديدة طاردتها في الفترة الأخيرة.

منة فضالي بفستان الزفاف!

ظهرت منه فضالي وهي ترتدي فستان زفاف واعتمدت أن يكون شعرها ملموم ووضعت مكياج ناعم يوضح جمالها فقط.

وتفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها، وظن البعض أن منه ستعلن ارتباطها خلال الفترة المقبلة، لكن من المرجح أن هذه الصورة من كواليس أحد اعمالها الفنية المرتقبة.

شائعة ارتباط منة فضالي وأحمد عز

وترددت سابقًا أنباء قوية عن خطوبة الفنان أحمد عز من الفنانة منة فضالي، بعد قصة حب جمعتهما خلال تصوير أحد الأعمال، خاصة بعد انتشار صور تجمعهما مع المنتج وائل عبدالله على صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك“.

وأشار النشطاء حينذاك أن خطوبة النجمين قد تمت داخل منزل منة فضالي فى سرية تامة، وعقب عودتهما لموقع التصوير قام المنتج والمخرج وائل عبدالله بتهنئتهما، والتقط معهما الصور التذكارية.

صورة من كواليس تصوير مسلسل الإكسلانس 2014

وعلّق النشطاء أيضًا على الخبر قائلين “علشان كده كانت منة فضالى الوحيدة اللى بتدافع باستماتة عن أحمد عز أثناء مشكلته مع الفنانة زينة“.

منة فضالي وأحمد صفوت

وفي العام 2019 أثارت صور زواج منه فضالي و الفنان أحمد صفوت ريبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صور زواج منه فضالي بفستان الزفاف الابيض على منصات السوشيال ميديا الشهيرة، وهو ما دفع البعض يتساءل عن حقيقة تلك الصور خاصة وأن النجمة المصرية صرحت سابقا انها غير متزوجه أو مرتبطة في الوقت الحالي، وهو ما تطلب توضيح من النجمين، حتى اكتشف الجمهور حقيقة تلك الصور.

منة فضالي وأحمد صفوت بوستر مسرحية جوازة مرتاحة

وقد أثارت صور منه فضالي جدل كبير بعدما تم تداولها على نطاق واسع، وقد كشفت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، عن موعد بداية عرض مسرحيتها، التي شاركت في بطولتها مع الفنان أحمد صفوت، والتي تحمل عنوان “جوازة مرتاحة”.

ونشرت “منة”، صورة بوستر المسرحية، التي ظهرت فيها بفستان الزفاف مع الفنان أحمد صفوت، وعلقت عليها قائلة: “بسم الله توكلنا على الله، جوازة مرتاحة، منه فضالي وأحمد صفوت وأحمد الدمرداش تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر”.

منة فضالي وأحمد فريد

وانتشرت مؤخرًا شائعة خطوبة منة فضالي من الممثل الشاب أحمد فريد، وخرجت منة عن صمتها لتنفي هذه الشائعة، مؤكدة أن فريد مجرد أخ ليس أكثر.

منة فضالي وأحمد فريد

وكتبت منة فضالي في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: (يا جماعة أنا لا مخطوبة ولا أي كلام من الهري ده وأحمد فريد أخويا مش أكتر ارحموني شكرًا.. إشاعات إشاعات)، حسب موقع النشرة.

منة فضالى تصف نفسها بـ “المعقدة” من الزواج!

وصفت النجمة منة فضالي خلال لقاءها مع المذيعة فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج “الراديو بيضحك” على الراديو 9090، نفسها بالمعقدة، حيث كشفت للجمهور عن بعض الصدمات التي تلقتها في حياتها الشخصية، حيث أشارت إلى أنها أصبحت لديها عقدة من “الرجالة”، بسبب هذه الصدمات التي تعرضت لها.

أكدت النجمة أنها أصبحت”تدحلب” حتى تعلم الحقيقة، على حد وصفها، وأضافت قائلة “أنا عمري ما ندمت على حاجة عملتها، حتى الادوار الوحشة التى قدمتها اتعلمت منها”.

ونفت منة إرتباطها بأي رجل أعمال أو فنان أو أي شخص من أجل المشاركة بدور كبير، في فيلم سينمائي أو مسلسل تليفزيوني، لإنها ترفض هذا الأمر بشكل نهائي.

وتابعت كلامها مؤكدة “مش بتطبل لحد علشان اشتغل”، مشيرة إلى أنها رفضت أعمال كثيرة عرضت عليها بسبب هذا المبدأ، حيث أنها تقبل الإعمال التي تقتنع بها فقط.

منة فضالي في رمضان 2023

يذكر أن منه فضالي اعلنت أنها ستشارك في بطولة “مسلسل جعفر العمدة” مع النجم محمد رمضان.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

أكدت منة فضالي أنها ستشارك في مسلسل “سر السلطان” والمسلسل مأخوذ عن قصة “سره الباتع“، لـ الكاتب يوسف إدريس.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل.

آخر أعمال منة فضالي

يُذكر أن منة عرض لها على إحدى المنصات الرقمية مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغني، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

وشاركت منة فضالي مؤخرًا مع الفنان أحمد زاهر في بطولة “فيلم فارس” الذي طرح في دور العرض السينمائي خلال الفترة الأخيرة.

منة فضالي تجسد خلال الفيلم سيدة تدعى “مها”، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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