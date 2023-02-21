بعد فراق 19 عاما ورغم رفض الأهل .. وائل كفوري يتزوج من حبه الأول

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - كشفت عدد من التقارير بصحف لبنانية وأخرى أجنبية عن استعداد الفنان اللبناني وائل كفوري للزواج من حبه الأول المغربية ماجدة أليموس وهي من خارج الوسط الفني، وذلك بعد فراق استمر بينهما لمدة 19 عاما .

ووفقا لما ذكره موقع مجلة “الجرس” فأنه من المقرر أن يتزوج الثنائي مدنيا بسبب اختلاف ديانتهما في قبرص يوم 23 من الشهر الجاري .

وسيقتصر حفل الزواج على حضور العروسين والشهود فقط بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة وتحديدا أهل العروس ماجدة أليموس، ويرجع السبب في رفضهم إلى اختلاف الديانات .

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العروس كانت قد رافقت وائل كفوري في حفلته بأبو ظبي، ووصلت مؤخرًا للفيلا الخاصة به لإتمام استعدادات الزفاف .. وانتشرت أنباء عن إهدائه لها سيارة فخمة كهدية زواج .

وكان قد تحدث وائل كفوري عن قصة حبه مرتين الأولى عام 2005 في حواره لمجلة “كلام الناس” حين قال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية .

والمرة الثانية خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف”، حيث قال إنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل .