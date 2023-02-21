كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - تحل الفنانة المصرية شيرين رضا ضيفة مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه “ABtalks” المذاع عبر موقع “يوتيوب” .
نشر الحساب الرسمي للبرنامج وحساب شيرين رضا على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” البرومو الدعائي للحلقة، والتي ظهرت به شيرين وهي تتحدث عن موضوعات مختلفة .
قالت شيرين رضا أنها منذ صغرها تتلقى إشادات بجمالها، ولكنه تم تحذيرها أيضا من أنه بسبب هذا الجمال سوف تواجه مشاكل .
أضافت عن تجربة زواجها: “اتجوزت صغيرة أوي، وخلفت صغيرة أوي وده كان غلط لإني كنت لسه طفلة” .
وبسؤالها عن رأيها في فكرة الزواج حاليا، أجابت قائلة: “أظنه زائف .. أنا مش ضد الجواز، أنا ضد الجواز بالمنظر ده” .
وكشفت شيرين رضا عن وصيتها بعد وفاتها وما ترغب به عندما تكون في آخر أيامها، فقالت: “مش عايزة أي حد يعيط ومش عايزة عزا، بالعكس عايزة احتفال” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تكشف عن وصيتها بعد وفاتها: “مش عايزة عزا .. عايزة احتفال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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