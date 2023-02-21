شيرين رضا تكشف عن وصيتها بعد وفاتها: “مش عايزة عزا .. عايزة احتفال”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - تحل الفنانة المصرية شيرين رضا ضيفة مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه “ABtalks” المذاع عبر موقع “يوتيوب” .

نشر الحساب الرسمي للبرنامج وحساب شيرين رضا على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” البرومو الدعائي للحلقة، والتي ظهرت به شيرين وهي تتحدث عن موضوعات مختلفة .

قالت شيرين رضا أنها منذ صغرها تتلقى إشادات بجمالها، ولكنه تم تحذيرها أيضا من أنه بسبب هذا الجمال سوف تواجه مشاكل .

أضافت عن تجربة زواجها: “اتجوزت صغيرة أوي، وخلفت صغيرة أوي وده كان غلط لإني كنت لسه طفلة” .

وبسؤالها عن رأيها في فكرة الزواج حاليا، أجابت قائلة: “أظنه زائف .. أنا مش ضد الجواز، أنا ضد الجواز بالمنظر ده” .

وكشفت شيرين رضا عن وصيتها بعد وفاتها وما ترغب به عندما تكون في آخر أيامها، فقالت: “مش عايزة أي حد يعيط ومش عايزة عزا، بالعكس عايزة احتفال” .