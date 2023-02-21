بصور تجمعهما .. أحلام تتغزل في زوجها: “نور عيني ونصخ قلبي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة رومانسية إلى زوجها رجل الأعمال ولاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، أعربت من خلالها عن حبها الكبير له .

نشرت أحلام صورتين عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ظهرت بهما برفقة زوجها مبارك الهاجري من حفلها الأخير “الليلة الماسية” بمدينة الرياض، والذي رافقها به .

كتبت أحلام في تعليقها على الصور: “ربي لاتحرمني نور عيني ونصخ قلبي وروحي، حبيبي زوجي وصديقي وأبو عيالي اللي يسوي الدنيا كلها في عيني” .

فيما رد مبارك الهاجري على زوجته أحلام، من خلال تعليقه على المنشور ذاته، قائلا: ”الله لا يحرمني منك يا الغالية، يا سعادتي وحبي وروحي” .

ولاقت التغريدة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أثنوا وأشادوا بالعلاقة بين أحلام وزوجها، واصفين تلك العلاقة بأنها تعد نموذجاً رائعاً للحياة الزوجية ومتمنين لهما المزيد من السعادة والحب .

وكانت الفنانة أحلام قد تحدثت عن سعادتها بإحياء حفل الليلة الماسية ونجاحه الكبير، واصفة مدينة الرياض بأنها “ماسة” الوطن العربي، كما حرصت على تقديم الشكر لجمهورها .

فقالت في تغريدة لها: “الغناء في السعودية في ماسة الوطن العربي الرياض وجمهور من كل أنحاء الخليج والوطن العربي أكيد غير” .

تابعت: “شكراً جمهوري، شكراً ودائماً أحتاج دعمكم ومحبتكم .. خليكم دايم خواتي وأخواني وبنات عمي وعيال عمي وبنات خالي وعيال خالي ودمي ولحمي وقطعة من قلبي .. شكرًا لا تكفيكم” .