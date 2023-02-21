كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:56 مساءً - وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة رومانسية إلى زوجها رجل الأعمال ولاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، أعربت من خلالها عن حبها الكبير له .
نشرت أحلام صورتين عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ظهرت بهما برفقة زوجها مبارك الهاجري من حفلها الأخير “الليلة الماسية” بمدينة الرياض، والذي رافقها به .
كتبت أحلام في تعليقها على الصور: “ربي لاتحرمني نور عيني ونصخ قلبي وروحي، حبيبي زوجي وصديقي وأبو عيالي اللي يسوي الدنيا كلها في عيني” .
فيما رد مبارك الهاجري على زوجته أحلام، من خلال تعليقه على المنشور ذاته، قائلا: ”الله لا يحرمني منك يا الغالية، يا سعادتي وحبي وروحي” .
ولاقت التغريدة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أثنوا وأشادوا بالعلاقة بين أحلام وزوجها، واصفين تلك العلاقة بأنها تعد نموذجاً رائعاً للحياة الزوجية ومتمنين لهما المزيد من السعادة والحب .
وكانت الفنانة أحلام قد تحدثت عن سعادتها بإحياء حفل الليلة الماسية ونجاحه الكبير، واصفة مدينة الرياض بأنها “ماسة” الوطن العربي، كما حرصت على تقديم الشكر لجمهورها .
فقالت في تغريدة لها: “الغناء في السعودية في ماسة الوطن العربي الرياض وجمهور من كل أنحاء الخليج والوطن العربي أكيد غير” .
تابعت: “شكراً جمهوري، شكراً ودائماً أحتاج دعمكم ومحبتكم .. خليكم دايم خواتي وأخواني وبنات عمي وعيال عمي وبنات خالي وعيال خالي ودمي ولحمي وقطعة من قلبي .. شكرًا لا تكفيكم” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور تجمعهما .. أحلام تتغزل في زوجها: “نور عيني ونصخ قلبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.