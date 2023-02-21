شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تكشف معاناتها مع الشعور بالألم بعد إصابتها بعرق النسا والديسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت المغنية البريطانية أديل معاناة بسبب شعورها بالألم فى ظهرها أثناء إقامتها فى لاس فيجاس، حيث أخبرت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، جمهورها فى Sin City كيف تحطمت فقرتها بالجزء الأخير من العمود الفقرى القطنى، والذى يمكن أن يسبب ضعفًا فى الساقين، كما أنها تعانى من "عرق النسا"، والذى تصفه بأنه "سيئ حقًا"، حسبما نشر موقع ديلى ميل البريطانى.

وفى حديث أديل خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء إقامتها فى الكولوسيوم بقصر قيصر، سألت جمهورها: "هل هناك أى شخص آخر يعانى آلام فى ظهره؟.. لقد أصبت بعرق النسا وتأكلت الفقرة الأخيرة بظهرى وأصبت بالديسك".



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سأبكى إذا قابلته.. ذا روك يحقق حلم أديل فى حفل الجرامى

وعلى جانب آخر، وثق حفل الجرامى - نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى - لقاء يحدث للمرة الأولى بين النجمة البريطانية أديل والممثل الأمريكى دوين جونسون المعروف بـ "ذا روك The Rock"، أو بالأحرى استطاع النجم تحقيق حلم من أحلام اديل.

فبينما كان مقدم الحفل النجم الكوميدى تريفير نواه يلقى خطابا افتتاحيا للحفل وقف بقرب طاولة أديل ممازحا "الشخص الذى لطالما أردت مقابلته، لقد اكتشفت أيضا أنه من أكبر المعجبين بك" لتلتفت أديل وتجد النجم دوين خلفها حيث فوجئت بوجوده وقاما بتقبيل بعضهما.

وبعد هذا اللقاء المهم لـ أديل بحكم أنها صرحت منذ سنة تقريبا أنها ربما ستبكى عند رؤيتها لذا روك فهو من نجومها المفضلين، حسبما ذكر موقع cnn.

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تفاصيل لقاء أديل بـ ذا روك فى حفل الجرامى

ودون علم مغنية "Hello"، كانت جونسون يسير خلف مقعدها، ثم نهضت المغنية المذهولة وحصلت على عناق من بطل أفلام هوليود.

وفى ديسمبر 2021، كشفت أديل أنها "ستبكى بالفعل" إذا التقت بجونسون، الذى وصفته بأنه "مذهل"، على الرغم من العيش فى بيفرلى هيلز لعدة سنوات، إلا أن المغنية البالغة من العمر 34 عامًا لم تلتقى نجم المصارعة السابق من قبل.

وقالت خلال ظهورها على قناة يوتيوب: "كنت من أكبر المعجبين بالمصارعة عندما كنت أصغر سناً.. لقد أرسل جونسون لى الزهور فى إحدى حفلاتى لأنه وزوجته لم يتمكنا من حضور عرضى".

وتوطدت صداقة أديل وجونسون الجديدة ليلة الأحد عندما صعد إلى المسرح فى Crypto.com Arena فى لوس أنجلوس ليقدم لها جائزة أفضل أداء بوب منفرد عن Easy On Me، وشعرت الفائزة بـ 16 مرة بالجرامى بالتأثر عندما أهدت الفوز لابنها أنجيلو - قبل أن تتذكر أن شريكها، ريتش بول، أخبرها قبل العرض "لا تبكى، إذا فزت بأى شيء".