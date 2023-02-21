شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تعترف بإجراء عملية تجميل قبل الظهور فى حفل جرامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت المغنية العالمية مادونا، أخيرًا، بالخضوع لجراحة تجميلية فى منشور جديد عبر "إنستجرام"، وذلك بعد فترة قليلة من ظهورها الغريب والمثير للجدل فى حفل جرامى، وقالت مادونا فى تدوينه عبر إنستجرام: "انظروا كم أنا لطيفة الآن بعد أن انخفض التورم الناتج عن الجراحة"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ولم تكشف مادونا بالضبط عن نوع الإجراء الذى أجرته أو متى خضعت للجراحة بالتحديد، وفى وقت سابق من هذا الشهر، سخر المعجبون من مادونا، البالغة من العمر 64 عاما، عندما ظهرت بإطلالة غريبة فى حفل جرامى، لدرجة أن البعض لم يستطع التعرف على ملامحها.



مادونا فى جرامى

تعليقات ساخرة من إطلالة مادونا فى الجرامى

قال أحد المتابعين "أنا الآن أشاهد الجرامى، مادونا لا تشبه مادونا تمامًا"، وقال آخر: "مادونا تحتاج إلى التوقف عن الجراحات التجميلية، وتقبل مرحلة الشيخوخة، يكاد لا يمكن التعرف عليها في هذه المرحلة".

ووفقًا لمادونا، كانت "الصورة المقربة" من الكاميرا، هى التى شوهت وجهها وجعلته يبدو أكثر استدارة وانتفاخًا مما كان عليه فى الواقع، وعبرت مادونا عن انزعاجها من تجاهل الناس لكلماتها وركزوا بدلاً من ذلك على مظهرها.



مادونا

ومن جهة أخرى، انتشر - مطلع شهر فبراير الجارى - مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ظهرت فيه ابنة المغنية مادونا، لورديس ليون، والتى تعمل عارضة أزياء، وهى تمنع من حضور عرض أزياء مارك جاكوبس لتأخرها عن موعدها، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة " ديلى ميل" البريطانية.

تفاصيل منع ابنة مادونا من عرض الأزياء

مُنعت لورديس ليون، ابنة النجمة مادونا، من دخول مدرج مارك جاكوبس الذى أقيم في مدينة نيويورك، وظهر المقطع وابنة مادونا تمنع من دخول العرض وكانت ترتدى زياً من قماش الجينز، من تصميم مارك جاكوبس وبلومارين.

وتم إبعاد لورديس ليون، ابنة مادونا والممثل كارلوس ليون، من عرض الأزياء، حيث شوهدت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا وصديقها ليلة الخميس خارج Park Avenue Armory في مدينة نيويورك، حيث أقيم عرض مارك جاكوبس للملابس الجاهزة لخريف 2023.