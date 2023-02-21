شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى قضية مقتل مديرة تصوير "Rust" لصالح أليك بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقط المدعون العامون المسئولون عن التحقيق فى قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست" خلال العام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه أليك بالدوين، تهمة "الظروف المشددة" المرتبطة باستخدام السلاح، التى كانت موجهة إلى الممثل.

وقع الحادث يوم 21 أكتوبر 2021، فى موقع تصوير "راست" داخل مزرعة فى سانتا بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوى طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.



أليك بالدوين

أليك بالدوين يواجه دعوى مدنية رفعها والدا الضحية وشقيقتها

وحسب ما نشره موقع bbc، وجه القضاء الجزائى فى ولاية نيو مكسيكو أخيراً إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد فى القضية، وقد تصل عقوبتها إلى السَجن 18 شهراً، وكذلك حال المسئولة عن الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز ريد.

وكان الممثل البالغ 64 عاماً يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات حال إدانته بما يُسمّى "ظروف مشددة" مرتبطة باستخدامه السلاح، إلا أن وكلاء الدفاع عنه اعتبروا أن تهمة "الظروف المشددة" لم تكن مذكورة في قانون نيو مكسيكو وقت تسجيل الحادثة، وينبغي تالياً إسقاطها، وأسقط المدعون العامون أخيراً هذه التهمة "لتفادي إضاعة الوقت"، على حد قولهم.

ويواجه بالدوين أيضاً دعوى مدنية رفعها عليه والدا الضحية الأوكرانيان وشقيقتها، على ما أعلنت محامية العائلة، في حين أكد الممثل أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن وأكد بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء كثيرون.

ويشار إلى أن وثائق قضائية أفادت - فى وقت سابق - أن الممثل العالمي أليك بالدوين والمسئول عن الأسلحة في فيلم "راست" هانا جوتيريز ريد اتُهما بالقتل غير العمد على خلفية إطلاق الرصاص الذي راحت ضحيته المصورة السينمائية هالينا هتشينز أثناء تصوير الفيلم بنيو مكسيكو في 2021، حسبما نشر موقع bbc. وكانت ماري كارماك ألتوايز قد وجهت التهم بعد شهور من التكهنات حول ما إن كانت ستجد دليلا على أن بالدوين أبدى تجاهلا جنائيا للسلامة عندما أطلق من مسدس كان يتدرب عليه رصاصة حية قتلت هتشينز، واتهم كل من بالدوين وجوتيريز ريد بتهمتين بالقتل غير العمد.

اتهام أليك الدوين بالقتل غير العمد رسميا