شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يدعم حبيبته الجديدة فى قضية طلاقها من بول ويزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى براد بيت داعم كبير لحبيبته الجديدة إينيس دى رامون وهى تتنقل بين إجراءات طلاقها من بول ويزلى، ولا يهتم بشأن وجود علاقة جديدة فى حياة زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولى.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فإن الممثل البالغ من العمر 59 عامًا - الذى لا يزال فى خضم معركة طلاق وحضانة مريرة استمرت سبع سنوات مع أنجلينا 47 عامًا - بدأ مواعدة إينيس، 29 عامًا، فى نوفمبر الماضى، ووفقًا لمصدر مقرب من النجم الهوليوودى، أصبح الثنائى مقربين من بعضهما بشكل لا يصدق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



براد بيت وحبيبته الجديدة

حبيبة براد بيت تقابل أبناءه

كشف المصدر المطلع أن براد قدم إينيس إلى معظم أطفاله الستة الذى يتقاسمهم مع أنجلينا، بينما يوضح بالتفصيل كيف كان هو وشريكته الجديدة مصدرًا للدعم لبعضهما البعض بعد "الترابط" بسبب طلاقهما.

فيما قدم زوج إينيس السابق، النجم بول ويزلى، 40 عامًا، طلب الطلاق رسميًا في 17 فبراير بعد خمسة أشهر من تأكيد انفصالهما من قبل المتحدث الرسمي، وقرار الانفصال متبادل وصدر قبل خمسة أشهر، ولقد طلبوا الخصوصية في هذا الوقت، وذكر بول أن الزواج انتهى بسبب "اختلافات لا يمكن التوفيق بينها".

وأكد المصدر أن براد يتلقى الكثير من الدعم من إينيس خلال معركته القانونية المستمرة مع أنجلينا، حتى في الوقت الذي يتعامل فيه life coach.

أما بالنسبة لما قد تقوله أنجلينا عن قصة حب براد وإينيس، فقد أصر المصدر على أن الممثل "لا يعير اهتمامًا" لما تفكر فيه بشأن علاقتها ، قائلاً: "إنه لا يبالي على وجه الخصوص بما تعتقده أنجي في الواقع ، يريدها أن تعرف أنه سعيد مع شخص آخر".



براد وانجلينا وحبيبته وزوجها السابق

براد بيت يحتفل بعيد الحب مع حبيبته بعد تقديمها أوراق الطلاق رسميًا من زوجها

ويشار إلى أن النجم العالمى براد بيت، حرص - فى وقت سابق من شهر فبراير الجارى - على منح حبيبته الجديدة هدية خاصة فى عيد الحب، حيث أكد مصدر لـ PEOPLE أن باقة الزهور الفاخرة التى كانت تحملها إينيس دى رامون، فى لوس أنجلوس، فى عيد الحب كانت هدية من براد بيت، نجم Fight Club.

أرسل براد بيت، البالغ من العمر 59 عامًا، لعارضة الأزياء البالغة من العمر 32 عامًا، الهدية قبل أيام فقط من طلبها الطلاق رسميًا من بول ويزلى، بعد ما يقرب من خمس سنوات زواج.

براد بيت وحبيبته الجديدة

حبيبة براد بيت برفقة زوجها السابق