شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس لجمهورها: شكرا على وقفتكم جنبى فى محنتى الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإعلامية والنجمة إسعاد يونس حلقتها ببرنامج "صاحبة السعادة" بتوجيه الشكر إلى كل جمهورها ومتابعيها على وقفتهم معها في أزمتها الصحية الأخيرة، خاصة أن تلك هي الحلقة الأولى لها التى تصورها بعد تلك المحنة.

وقالت إسعاد يونس: "مفيش كلام يكفى الشكر ليكو كلكو على وقفتكو جنبي، ودعاءكم لي في محنتي الصحية الأخيرة، وده اعتراف مني بالجميل ليكو جميعا، لأني قريت كل التعليقات والرسايل، وزيارات المستشفى والبيت، ومش هقدر أبدا أكفيكوا حقكو، خلوا بالكو على نفسكو وصحتكو أرجوكو".



اسعاد يونس

وأضافت: "الوقعة بتاعتي ما كانش ليها أي مبرر غير إني مش واخدة بالى، فوقعت وحصل اللى حصل، خلوا بالكوا من حركتكوا كويس جداً".

وكانت النجمة إسعاد يونس قد تعرضت لمحنة صحية استدعت ابتعادها عن البرنامج لمدة وصلت إلى 47 يوما مثلما ذكر الإعلامي أحمد فايق، حينما عرض فيديو قبل فترة رحب فيه بعودتها للبرنامج خلال كواليس أول حلقة لها بعد تلك الأزمة.