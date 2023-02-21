ماجد المهندس| إسم الأغنية الأولى من ألبومه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان ماجد المهندس لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "بديت أطيب"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

اقرأ أيضًا..ماجد المهندس في ألبوم شتوي جديد ..اعرف اسمه

إسم الأغنية الأولى من ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب

الأغنية تحمل عنوان "فرصة للتغيير"، من كلمات الشاعرة نسرين بنت محمد وألحان خالد عز.

أحدث أغاني ماجد المهندس "اللي تمنيته":

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ"ماجد المهندس" من خلال أغنية "اللي تمنيته"، والتي سجَّلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها:

"من أول نظرة شفتك قلت هذا

اللي تمنيته صحيح

إني صبرت ونلت وغروري فيك أرضيته ي اول شخص يسكني وياخذني من العالم ومن اللهفه بديت اقول انا حبيت ياعالم فرقتي وصرتي الفيصل بين الحلم والواقع وانا عند جد مغرم بك وفي حبك انا واقع جديده بكل شي انتي رزان ً هيبه وطله انا اتحدا في هذا الكون احد يشبه لها والله"