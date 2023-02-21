عمر خيرت في ثاني لياليه الموسيقية على الأوبرا (الليلة)

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت، جمهوره في حفل موسيقي جديد على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية، للمرة الثانية على التوالي.

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موعد حفل عمر خيرت الجديد في الأوبرا:

ومن المقرر أن يقام الحفل، الليلة، على المسرح الكبير في تمام الثامنة مساءً، بعد إحياء حفله الأول مساء أمس، الذي شهد حضور كامل العدد.

معلومات حول عمر خيرت:

يعتبر عمر خيرت أحد أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، إذ درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقى في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف

محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats)، التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1983