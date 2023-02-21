ليلة غنائية تجمع بين إليسا وهيفاء وهبي..والمكان مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة إليسا والفنانة هيفاء وهبي من جديد في حفل غنائي جديد، بعد ثنائيتهما التي حققتا نجاحًا كبير في موسم الرياض خلال العام الماضي.

اقرأأ يضًا..موسم الرياض2022.. ثنائية منتظرة لـ إليسا وهيفاء وهبي (غدًا)

ويقام الحفل الجديد الذي يجمعهما في الـ 9 من مارس داخل أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان الحفل الأول الذي جمع بين إليسا وهيفاء وهبي ضمن فعاليات موسم الرياض الغنائية 2022، وشهد الحفل حضور كامل العدد.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المسشتار تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقةً، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها: منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء كثيرة من الدول حول العالم، تتمثل: في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى:

فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول.

تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيل" في الـ 11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، والتي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.

حفلات ونجوم موسم الرياض 3:

سيضم موسم الرياض 3، مجموعة ضخمة من الحفلات الغنائية لكبار النجوم على المستوى العربي والخليجي والعالمي، على مسارح مجهزة بأحدث الطرق العالمية، ومساحات شاسعة تسع أكبر عدد من الجمهور، مع توافر أسعار تناسب جميع فئات الحضور.