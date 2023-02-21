شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "ابقى افتكرنى" لمحمد فوزى عن ألزهايمر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، يوم الخميس، الساعة السابعة بمسرح الهناجر للفنون العرض المسرحى "ابقى افتكرنى" إنتاج قطاع الإنتاج الثقافى ومركز الهناجر للفنون، والعرض ينتمى لمسرح العرائس للكبار، والعرض نتاج ورشة الهناجر للتمثيل بالدمى وسينوغرافيا وفكرة وإخراج محمد فوزى، وكتابة ودراماتورج رشا عبد المنعم، وشارك بالكتابة سهام سنية عبد السلام وموسيقى د.هانى عبد الناصر، ومدرب ومخرج منفذ احمد مصطفى، وتصميم البوستر الفنان مصطفى عوض، ومساعد إخراج خالد الخريبى وخالد ادم ومعتز سليم، وتصميم الرقص أحمد عبد الرازق، ومدرب الرقص محمد شبراوى والإضاءة محمد سكوندوا، ويستمر العرض حتي يوم 1 مارس.

والعرض عن مرضى ألزهايمر، حيث يخرج ناجى لصرف المعاش ويتوه فى الطريق برفقة الكلب العجوز روكى تاركا مذكراته قبل الذهاب لصرف المعاش، وتتصاعد الأحداث لنرى الكثير من المفاجآت.

ويؤكد الفنان محمد فوزى مخرج العرض أن أحد أهم المشاكل التى تواجه فنان العرائس هى مرحلة التصنيع، وفى محاولة للبحث عن حلول لهذه المشكلة خاصة نحت البورترية على الخشب، وقمت بالعديد من التجارب فى أكثر من ورشة من سنة 2015، وخلال رحلة بحث وتجريب وجدت وسيلة تدعم وتساعد بالخامات رخيصة وأدوات متاحه ، وبالمقارنة قدرت اوفر وقت وخامات ومعدات وجودة عالية، و تمكنت من صناعة الماريونيت والقفاز والعرائس العملاقة والعرائس المحمولة والعرائس الطاولة.