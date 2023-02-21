شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "حظر تجول" وندوة تديرها الناقدة شاهندة محمد بنادى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم نادى سينما المرأة، الذى ينظمه المركز القومى للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسنى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، عرضاً سينمائياً لفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويعقب عرض الفيلم ندوة تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادى.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التى عُرضت خلال عام 2020، فحصل الفيلم على نصيب الأسد فى الجوائز بين الأفلام المصرية 24 التى عرضت عام 2020 ما بين دور العرض والمنصات.

وخلال جولات الفيلم حصد العديد من الجوائز خلال منافساته فى المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما وهى جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، جائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد النجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 69 وهى جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، جائزة الأبداع الفنى للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

وكان الفيلم قد نافس فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 42، وحازت نجمته إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم، كما فى مهرجان القدس للسينما العربية.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثي، والنجم الفلسطينى كامل الباشا الحاصل، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فنى عاصم على، تصميم أزياء ناهد نصر الله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، إنتاج شركة ريد ستار.