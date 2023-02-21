شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين متزوج من آية سماحة فى مسلسل "الصفارة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد أمين تصوير مشاهد مسلسله الجديد الصفارة المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، ويجسد أحمد أمين خلال أحداث العمل شخصية شاب يعمل في شركة سياحة ومتزوج من الفنانة آية سماحة ويحدث العديد من المفارقات الكوميدية مع عائلته.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في اطار كوميدى

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

أما آية سماحة فشاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.