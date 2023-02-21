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عبد الباسط حمودة: النهارده عيد ميلادى والتاريخ مكتوب على ويكيبيديا غلط

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الثلاثاء، حكمدار الأغنية الشعبية النجم عبد الباسط حمودة بعيد ميلاده، وصرح حمودة لـ"الخليج 365" أن عيد ميلاده هو اليوم وليس يوم 5 يناير كما هو مدون على ويكيبيديا.

ولد عبد الباسط حمودة 21 فبراير 1960 ببلدة أبو قير فى الإسكندرية، ونشأ فى حى شعبى بسيط، وهو ما تأثرت به شخصيته بعد ذلك، وقد ترعرع على سماع الأغانى الشعبية، فحفظ العديد منها، ومن هنا كانت انطلاقته حيث بدأ مشواره الفنى بالغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة داخل منطقته والمناطق المجاورة، بعد ذلك ذاع صيته وبدأ فى تسجيل أغانيه الخاصة، والتى لاقت فى وقت لاحق إعجاب الكثير.

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ابناء عبد الباسط حمودة رامى وكريم وماجد


 تاريخ ميلاد عبد الباسط حمودة على ويكيبيديا

تاريخ ميلاد عبد الباسط حمودة على ويكيبيديا

ومن المقرر أن يحيى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بساقية الصاوى يوم 24 فبراير الجارى، وأعرب حمودة مؤخرا عن سعادته بنجاح حفلته الأخيرة التى كانت على مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك، التى كانت الشهر الماضى.

وقال حمودة لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ  حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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