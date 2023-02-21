مغربي يحرف سورة الفلق ويخسر 200 الف متابع.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:43 صباحاً - أثار اليوتوبر المغربي، إلياس المالكي، سخطا كبيرا لدى متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بعد تحريفه لسورة من القران الكريم.

وأثار المالكي الذي يعد من أبرز اليوتوبرز المغاربة، سخط الجمهور بعد قراءته لآيات من القرآن الكريم بشكل مُحرف.

وعبر متابعو إلياس المالكي، عن غضبهم وسخطهم من سلوك اليوتوبر، من خلال تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي وسحب المتابعة على إنستغرام، ليخسر المالكي في أقل من 24 ساعة، حوالي 200 ألف متابع على منصة إنستغرام، بعد أن بلغ المليون متابع على المنصة.

واضطر المالكي للخروج باعتذارات على وسائط التواصل الاجتماعي معبرا عن ندمه، وأن ما أقدم عليه كان مجرد سهو ولم يكن مقصودا، الشيء الذي لم يشفع له عند المتابعين ليستمر سحب المتابعات من على حساب إنستغرام الخاص بإلياس المالكي واعتبروا سلوك المالكي تطاولا واستهزاء بالقرآن الكريم.