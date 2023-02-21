شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات فى حياة الفنان الراحل المنتصر بالله.. بذكرى ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان المنتصر بالله الذى اشتهر بإفيهاته الكوميدية في اعماله التي ما زالت راسخة في ذهن الجمهور، واشتهر بخفة دمه.

المنتصر بالله فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.

تزوج من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث، أما عن أهم أعماله فهى كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هى كده، أسوار المدابغ، التحدى، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التى أحبتنى، الطيب أفندى، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتى، المواطن مصرى، حارة الجوهرى، يا تحب يا تقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامى تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يا رب.

وفِى المسرح قدم: استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد على، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا، وفِي التليفزيون قدم: مسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا فى المشمش، حكايات بناتى، اجرى اجرى، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردى، لن أمشى طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الأوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.