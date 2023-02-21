شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة محمد رضا.. عمل مهندس بترول واشتهر بشخصية المعلم فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد رضا، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 21 فبراير عام 1995، بعدما قدم مسيرة فنية لأكثر من 50 عاما، قدم خلالها عدد كبير من الأعمال ما بين السينما والدراما والمسرح، واشتهر بأدوار ابن البلد حتى لقب بـ "المعلم"، بالإضافة إلى خفة دمه التي جعلته خفيفا على الشاشة.

ولد الفنان محمد رضا فى أسيوط فى 21 ديسمبر 1921، وحصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضًا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن.



الفنان محمد رضا

كانت من أهم المسرحيات التي قدمها خلال مشواره الفني مسرحية "زقاق المدق"، والتي نجح من خلالها في تأدية دور المعلم، فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية، مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في ان يعطى شخصيه المعلم الفكاهة.

قدم الفنان الراحل مئات الأدوار فى السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون ومنها أفلام: "عماشة فى الأدغال، البحث عن فضيحة، انت اللى قتلت بابايا، العتبة جزاز، معبودة الجماهير، 30 يوم فى السجن، الزواج على الطريقة الحديثة، الراجل ده هيجننى، العايقة والدريسة، سيد قشطة ،شادر السمك، الراقصة والطبال، البيه البواب، وغيرها"،

كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونة ومنها:" على بيه مظهر، نجم الموسم، الزنكلونى، مواقف ساخرة، ألف ليلة وليلة، كيف تخسر مليون جنيه، يوميات ونيس، ساكن قصادى، عماشة عكاشة وغيرها"، كما قدم للإذاعة العديد من المسلسلات أشهرها: "شنطة حمزة، رضا بوند"، ووصل نجاحه إلى إنتاج أعمال تحمل ومنها فيلم "رضا بوند"، ومسلسل "قهوة المعلم رضا".