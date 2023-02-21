كواليس الجزء الثاني لمسلسل أزمة منتصف العمر (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المؤلف أحمد عادل، عن تفاصيل الجزء الجديد من مسلسل "أزمة منتصف العمر"، مشيرا إلى أنه قصة مختلفة وأبطال مختلفين، ولن يكون جزئًا مكملًا للجزء الأول.

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وقال مؤلف أزمة منتصف العمر في تصريحات تلفزيونية إن هناك جزء جديد، ولكن أحداثه مختلفة بشكل كامل، ويناقش أزمة جديدة من أزمات مرحلة منتصف العمر، والتي تبدأ من الأربعينيات

وحتى الستينيات.

وأصاف أحمد عادل، أن الجزء الثاني من العمل، قد يناقش أزمة جديدة تختلف عن فكرة تضارب المشاعر، والتخبط النفسي بسبب تعدد أزمات الحياة، كما حدث بالجزء الأول من العمل، مؤكدًا أنه فكر بشكل مبدئي في الأبطال الجُدد وسيتم الكشف عنهم قريبًا.