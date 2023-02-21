شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Plane تقترب من 4 ملايين جنيه فى شباك التذاكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إيرادات فيلم Plane للنجم العالمى جيرارد باتلر من 4 ملايين جنيه في شباك التذاكر المصرى وذلك بعد 3 أسابيع من عرضه في السينمات المصرية، حيث انطلق الفيلم في دور العرض بمصر يوم 25 يناير الماضى، وحقق في الأسبوع الأول مليونا و700 ألف جنيه، والأسبوع الثانى حصد مليوناً و200 ألف جنيه، والأسبوع الثالث 900 ألف جنيه.

وعلى مستوى شباك التذاكر العالمى، وصلت إيرادات فيلم Plane إلى 40 مليون دولار منذ منذ طرحه يوم 13 يناير الماضى، وأنقسمت الايرادات بين 30 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و10 ملايين دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ جان فرانسوا ريشيتن ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جي. بي. دافيسن، وبطولة جيرارد باتلر، ومايك كولتر، ويوسون آن، ودانييلا بينيدا، وبول بن فيكتور، وجوي سلوتنيك، ويعرض في مصر بأكثر من 20 دارعرض في مختلف انحاء الجمهورية، وتدور أحداثه في إطار أكشن وإثارة وتشويق، حول طيار يجد نفسه محاصرًا وسط حربا مميتة، لتجبره الظروف على الهبوط بطائرة تجارية خلال عاصفة شديدة.

ووصف باتلر شخصيته في الفيلم بأنه رجل في مهمة يبذل قصارى جهده لإنقاذ ركابه من الخطر الوشيك، وصرح باتلر قائلا:" أنا فخور بتقديمي فيلم من هذا النوع، فأنا أحب تقديم هذا النوع خاصة، وفخور بذلك، وأشعر أنني أصبحت معروفًا به كثيرًا، أتذكر دائما ما قاله لي روبرت داوني جونيور، عندما رأى فيلم " Olympus Has Fallen" عام 2013، كتب لي بريدًا إلكترونيًا وقال "هذا هو نوع الفيلم الذي نفتقده كثيرًا، حيث يهتف الجمهور فرحين بما شاهدوا، وهذا ما هو مايقدمه فيلم Plane إنها تجربة مميزة بالنسبة لي".

أشار بتلر عن شخصيته في فيلم Plane: "تورانس شخصية ثرية، وعلى الرغم من عدم وجود خبرة تكتيكية في محاربة المتمردين الخطرين لديه، إلا أنه يشعر بمسؤولية عميقة تجاه ركابه، وتجاه ابنته، وبعد الهبوط الاضطراري، سيذهب إلى أبعد الحدود لحماية ركابه وإعادتهم لمنازلهم، وكانت فترة العمل علي هذا الفيلم شيقة، ويمكن وصفها بإنها واحدة من أكثر تجارب صناعة الأفلام إرضاءً لي".