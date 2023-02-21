شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوي: قرأت الكثير عن سلامة حجازى قبل المشاركة فى "يا شيخ سلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علي الهلباوي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسرحية "ياشيخ سلامة" التي تعرض على مسرح البالون، مضيفاً لـ"الخليج 365" أن المخرج محمد دسوقي هو من اختاره لتجسيد شخصية الشيخ سلامة حجازي حيث يشبهني في عدة أشياء من ضمنها كان يحب الغناء الصوفي، وأتمنى من الجميع مشاهدة العرض الذي يهدف إلى اختبار الكلمة المناسبة في تقديم الاغاني وخصوصاً المهرجانات .

"ياشيخ سلامة" تأليف وأشعار يسري حسان، إخراج محمد الدسوقي، البطولة للفنانين "علي الهلباوي، مراد فكري، نهلة خليل، سلمي عادل، حسني عكري، أحمد شومان، سيد عبدالرحمن، يوسف عبيد، محمد عمر، أحمد مصطفي، زهرة ابراهيم، سحر عبدالله، صابر عبدالله، ريهام درويش، محمد أبوعيسى، محمود بيومي، إبراهيم غنام، رشا نور، شيماء الهلالي، حسام ياسين، حبيبة رشاد، محمد السبكي".

ألحان المسرحية يقدمها على الهلباوي، توزيع محمد الكاشف، ديكور د.حمدي عطية، مصمم استعراضات أشرف شرف، مدرب استعراضات محمد صلاح، تدريب استعراضات رشا نور، تصميم ملابس هبة جودة، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، ماكياج روبي مهاب، هيئة الإخراج: "إبراهيم أبوالنجا، نهي بدر، محمود إسحاق"، مخرج منفذ: "وليد صلاح الجلاد، شيماء ربيع، أحمد يونس»، تحت إشراف الفنان وليد طه.

ويحيىعلى الهلباوى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى بمنطقة الزمالك، غداً الثلاثاء الموافق 21 شهر فبراير، ومن المقرر أن يقدم خلاله عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي، وغيرهم.