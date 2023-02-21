شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "تقدر" لصاحبة السعادة: التجربة أصقلتنا وكل النجوم ساعدونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أبطال مسرحية "تقدر" عن فخرهم بالمشاركة في هذا العرض وفرحتهم الشديدة بالتعامل مع الكاتب الكبير مدحت العدل والمخرجة بتول عرفة، حيث أثنوا على الأخيرة، مؤكدين أنها تعاونت معهم بأفضل صورة ممكنة، كما أوضحوا أنهم كانوا سعداء للغاية بالتعامل النجوم الكبار المتواجدين في العرض، مثل يسرا وغيرها من النجوم ممن حرصوا على دعمهم طوال فعاليات المسرحية".

وأضافوا أنهم تعلموا كثيراً من العرض معلومات قيمة عن تاريخ مصر، بالإضافة إلى أن التجربة أصقلتهم بصورة كبيرة مثلما ذكر الشباب أشرف فرحات وبهاء سليمان وإسلام خالد بالإضافة إلى مجموعة الأطفال المشاركين فى العرض والذين حلوا ضيوفاً على "صاحبة السعادة".



أطفال مسرحية تقدر بجوار إسعاد يونس وبتول عرفة ومدحت العدل



عزازى



هنا

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي "تقدر" أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.



الطفل منذر



جنى صلاح

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية، مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.



يوسف صلاح



الطفل تيم إسماعيل



أشرف فرحات



بهاء سليمان



إسلام خالد

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفلا تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.