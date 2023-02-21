محمد رمضان يظهر خائفا ويفر هاربا من فندق في السعودية.. والسبب؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 02:43 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو يوثق لحظة طلب الفندق المتواجد فيه بالعاصمة السعودية الرياض، مغادرته فورا.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يقول إن الفندق يطلب إخلاء المبنى فورا وعدم استعمال المصاعد، حيث قام بالركض مسرعا.

وعلق رمضان على مقطع الفيديو قائلا: “ربنا يستر .. الجري نص الجدعنة”.

غير ان محمد رمضان عاد ونشر فيديو أخر طمأن فيه متابعا قائلا “بطمنكم ده كان مجرد اختبار بيتعمل للطوارىء كل فترة”.