شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تنضم لمسلسل "الكتيبة 101" وتجسد دور والدة عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة لبلبة إلى فريق عمل مسلسل " الكتيبة 101" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتجسد لبلبة خلال الأحداث دور والدة الفنان عمرو يوسف والعمل يشارك فى بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، أحمد عبد الله محمود، محمود حجازي، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى، ويتناول العمل بطولات الجيش المصرى في سينا

النجمة لبلبة تم تكريمها فى حفل افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الماضية، حيث تم منحها جائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، كما أقيمت ندوة لها على هامش المهرجان تحدثت فيها عن مشوارها وأعمالها الفنية والعديد من الكواليس التى واجهتتها فى حياتها.

وكان آخر أعمال لبلبة مسلسل "دايما عامر" فى شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة مصطفى شعبان، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.