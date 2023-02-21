شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لصاحبة السعادة: مسرح المدرسة قادر على خلق جيل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دكتور مدحت العدل أهمية المسرح المدرسى في المدرسة، بالإضافة إلى حصة المزيكا والملعب قائلاً لبرنامج صاحبة السعادة: "لما ما بقاش موجود حصة المزيكا ولا مسرح طوال 40 أو 50 سنة فقدنا أجيال كاملة راحت في سكة اللى ما يروحش ما يرجعش، علشان فقد طاقته المتوهجة في حتة تانية خالص، وبالتالي بدل ما يبقى فنان مميز وموهوب في ناس تانية راحت تجاهد".

وأضاف أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة": مسرح المدرسة قادر على خلق جيل مختلف تماماً، ومعالجة مشاكل عديدة.



مدحت العدل

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي "تقدر"، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.