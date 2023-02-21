شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة لإسعاد يونس: النجوم المشاركون فى "تقدر" منحوا كل طاقتهم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة بتول عرفة، خلال استضافتها من برنامج صاحبة السعادة، أن كل الفنانين الموجودين بعرض "تقدر" وافقوا على الفور، للدرجة التي جعلتها لم تستعن ببديل لأحد، وقالت: كل الناس شعرت بقيمتها بداية من يسرا، وكارول سماحة، وأكرم حسنى، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد شرنوبى، حنان مطاوع، وده كاست صعب تجمعيه في أي عمل، بالإضافة إلى كورال الشرق وفرقة بلاك تيما".

وأضافت: "ومعانا 3 أجيال مش جيلين بس، حرصنا على تقديمهم في العرض علشان يبقى واضح فكرة تواصل الأجيال، أيضاً معاملة النجوم للأطفال كانت مميزة للغاية، وكانوا حريصين على ده زي مثلاً يسرا أما شافت الأطفال قعدت 4 ساعات رغم إنها كانت جاية من تعب كبير جداً ويوم تصوير شاق".



المخرجة بتول عرفة

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي "تقدر"، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفلا تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.