شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض الفيلم الألمانى الفرنسى الصربى Music بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ 73، حيث عُرض اليوم الثلاثاء، الفيلم الألمانى الفرنسى الصربى Music، العمل يشارك فى المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرسمية، وتصل مدته إلى 108 دقائق، على أن يُعرض فى تمام الساعة الواحدة إلا ربع بتوقيت برلين الفيلم الإسبانى 20,000 Species of Bees، العمل مدته 129 دقيقة، ويتنافس ضمن أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائى.

تقام ندوة للمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج المكرم بجائزة الذب الذهبى عن إنجازاته مدى الحياة، فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت برلين.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم الخميس الماضى وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.