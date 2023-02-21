شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل عن عرض "تقدر": رسالتنا للأطفال بأنهم يقدروا يحققوا أحلامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دكتور مدحت العدل أن أهم شيء كان في باله حينما جلس لكتابة عرض "تقدر" هي توصيل رسالة للأطفال مفادها إنك "تقدر توصل لكل ما تحلم به، صلاح من نجريج، ومجدي يعقوب جامعة إسكندرية وزويل كذلك، وبالتالي لازم تحلم علشان توصل ولازم تشوف النماذج والأيقونات دي قدامك".

وأضاف عن بتول عرفة أثناء حلوله ضيفا على برنامج صاحبة السعادة: "دؤوبة جداً وبتتعب أوي في كل حاجة، والعرض اللى طلع انبهرت بيه، وفكرة الدمج بين النجوم اللى موجودين والأطفال حاجة عظيمة جداً، والرسالة اللى كنت عايز أوصلها وقلتها لفنان هي إن قيمتك الحقيقية في توصيل قيمتك للطفل علشان ييجي وقت ويبقى حاجة في المستقبل بسببك".

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي "تقدر" أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية، مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.