شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة لإسعاد يونس: "تقدر" أول عرض بالشرق الأوسط قائم على أحدث التقنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة بتول عرفة عن بداية عملها على مبادرة إحياء المسرح المدرسى وعرض "تقدر" قائلة أثناء حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة: "طفل 2023 مش سهل أجذبه للمسرح لأن ده طفل التكنولوجيا، وبالتالي كان مطلوب إننا يبقى عندنا في العرض تقنيات حديثة ومتطورة للغاية".

وأضافت: "العرض بتاعنا هو الأول في الشرق الأوسط اللى قائم على فكرة الهولوجرام والعنصر البشري، بأحدث التقنيات الجاذبة للطفل في الوقت ده طوال ساعة وتلت".



المخرجة بتول عرفة

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

ويعتبر العرض المسرحي "تقدر"، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفلا تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.